Mersin'de 'dublör' kullanarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne baskın! Operasyonda 130 polis görev aldı

Mersin'de "dublör" kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 23 suç örgütü üyesinin yakalanması için operasyon başlatıldı.23 şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda 130 polis görev aldı.

ARSA SAHİPLERİNİN YERİNE "DUBLÖR" KULLANDILAR

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Mersin'de arsa, ev ve arazisi bulunan yurt dışındaki vatandaşların yerine "dublör" kullanarak noterde sahte evrakla satış işlemi yapan suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, aralarında tapu memurları, avukat, emlak ofisi sahipleri ve çalışanlarının da bulunduğu 23 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

OPERASYONA 130 POLİS KATILDI

Erken saatlerde dron destekli gerçekleştirilen operasyona 130 polis katıldı. Eş zamanlı operasyonlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

12 KİŞİYİ MAĞDUR ETTİLER

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları sürüyor. Bu arada, şüphelilerin 12 kişiyi mağdur ettiği, tapuda çalışan memurlardan rüşvet karşılığında mağdurların bilgilerini aldığı belirtildi.