Mersin'de Düğün Salonu İşletmecileri Arasında Kavga

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir düğün salonunu işleten ortaklar arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir düğün salonunu işleten ortaklar arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.



Gazipaşa Bulvarı'ndaki düğün salonunun sahiplerinden Ahmet K. ve İsmet K. ile iş yeri ortakları Yahya Y, Hançer E. ve Hasan E. arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.



Kavgada, Yahya Y, Hasan E. ile Hançer E. tabancayla, Ahmet K. ve İsmet K. ise bıçakla yaralandı.



Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Adana'da Karnaval Nedeniyle Oteller Doldu, Apart Ücretleri Tavan Yaptı

Son Dakika! Elazığ'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem! Birçok İlde Hissedildi

Seçimi Kazanan AK Parti'li Meclis Üyesi, "Görevi Hak Etmiyorum" Deyip İstifa Etti

İstanbul'daki 15 İlçede Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak