Mersin'de Düğün Salonu İşletmecileri Arasında Kavga
1 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir düğün salonunu işleten ortaklar arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Mersin
'in Tarsus
ilçesinde bir düğün salonunu işleten ortaklar arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Gazipaşa
Bulvarı'ndaki düğün salonunun sahiplerinden Ahmet K. ve İsmet K. ile iş yeri ortakları Yahya Y, Hançer E. ve Hasan E. arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.
Kavgada, Yahya Y, Hasan E. ile Hançer E. tabancayla, Ahmet K. ve İsmet K. ise bıçakla yaralandı.
Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:23 Kaynak: AA
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