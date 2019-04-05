Son Dakika Haberleri: Mersin'de Düğün Salonu Ortakları Arasında Silahlı-bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Mersin'de Düğün Salonu Ortakları Arasında Silahlı-bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

1 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, düğün salonunun ortakları arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Mersin'de Düğün Salonu Ortakları Arasında Silahlı-bıçaklı Kavga: 4 Yaralı, System.String[]
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, düğün salonunun ortakları arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Gazipaşa Bulvarı'ndaki düğün salonunda meydana geldi. Düğün salonuna gelen işletme sahipleri Ahmet K. ve İsmet K., ortakları Yahya Y., Hasan E. ve Hançer E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, iddiaya göre İsmet K., belinden çıkardığı tabanca ile Yahya Y., Hasan E. ve Hançer E.'yi vurarak yaraladı, kendisini de bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayda kullanılan suç aletlerine polis tarafından el konuldu. 

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:21 Kaynak: DHA

Tarsus, Mersin, Güncel
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