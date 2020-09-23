Mersin'de düğün sektörü Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırmasını istiyor - Son Dakika

Düğün Saloncuları ve Organizasyon Hizmeti Emekçileri Platformu (DÜSOHEP) Sözcüsü Selçuk Akçayır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kısıtlamaların kaldırılıp önlemlerin artırılmasını istediklerini söyledi.

Akçayır, Özgür Çocuk Parkında düzenledikleri basın açıklamasında, Kovid-19'a karşı devlet kurumlarının gösterdiği çabayı desteklediklerini belirtti

Düğün sektörünün de tedbirlere katkı sunduğunu anlatan Akçayır, "Düğün ve organizasyon sektörü çalışanları olarak bu krizde elimizden gelen her türlü özveriyi gönülden yapacağımızın bilinmesini istiyoruz." dedi.