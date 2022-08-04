Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanlık alanda, dün henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanlık alanda, dün henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına, gece boyunca ekiplerin müdahalesi karadan devam etti.

Kaynak: AA

Toroslar, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başlatıldı - Son Dakika

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