Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başlatıldı - Son Dakika
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Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başlatıldı

04.08.2022 09:26
Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başlatıldı

Mersin'de dün başlayan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mersin'de dün başlayan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanlık alanda, dün henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına, gece boyunca ekiplerin müdahalesi karadan devam etti.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 arazözün görev aldığı çalışmalarda, sarp arazi yapısı nedeniyle alevlere müdahalede güçlük çekilen bölgeye hortum çekildi.

Dün akşam havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale, günün ilk ışıklarıyla 5 helikopterle yeniden başladı.

Ekiplerin, zorlu arazi koşullarında yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanlık alanda, dün henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı.

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Mersin'deki orman yangınına müdahale ediliyor Mersin'deki orman yangınına müdahale ediliyor Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kaynak: AA

Toroslar, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başlatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başlatıldı - Son Dakika
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