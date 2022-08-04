AFAD ekiplerince kurtarılan personel ile müdahale sırasında dumandan etkilenen Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü çalışanı 2 işçi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanlık alanda dün henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına gece boyunca ekiplerin müdahalesi karadan devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor - Son Dakika

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