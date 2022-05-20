Erdemli'de "Dünya Arı Günü" kutlandı - Son Dakika
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Erdemli'de "Dünya Arı Günü" kutlandı

20.05.2022 16:13

Mersin'in Erdemli ilçesinde "Dünya Arı Günü" törenle kutlandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde "Dünya Arı Günü" törenle kutlandı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Sloowfood, Erdemli Ticaret Odası, Mersin Arıcılar Birliği ve Eğriçayır Bal Firması ortaklığında hazırlanan Karahıdırlı Bal Ormanı'nda etkinlik düzenlendi.

Mersin Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, il genelinde 34 olan bal ormanı sayısını 36'ya çıkartılması için çalıştıklarını söyledi.

Yılın ilk polen hasadını yaptıklarını aktaran Abalı, bu sezonun bol ve bereketli olacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Mersin Arı Üreticileri Birliği Başkanı Adem Kurt da birlik üyesi 3 bine yakın arıcının bulunduğunu, bal ormanları sayesinde kaliteli bal üretiminin hızla arttığını kaydetti.

Eğriçayır Bal Firması sahibi Celal Çay da Mersin'in arıcılık için çok uygun bir bölge olduğunu belirtti.

Erdemli'de Dünya Arı Günü kutlandı
Erdemli'de Dünya Arı Günü kutlandı
Erdemli'de Dünya Arı Günü kutlandı
Erdemli'de Dünya Arı Günü kutlandı
Erdemli'de Dünya Arı Günü kutlandı
Erdemli'de Dünya Arı Günü kutlandı
Erdemli'de Dünya Arı Günü kutlandı
Erdemli'de Dünya Arı Günü kutlandı
Erdemli'de Dünya Arı Günü kutlandı
Erdemli'de Dünya Arı Günü kutlandı

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdemli'de 'Dünya Arı Günü' kutlandı - Son Dakika


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