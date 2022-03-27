Dünya Tiyatro Günü kutlandı - Son Dakika
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Dünya Tiyatro Günü kutlandı

27.03.2022 14:38

Mersin'de 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla tiyatro oyuncuları yürüyüş yaptı.

Mersin'de 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla tiyatro oyuncuları yürüyüş yaptı.

Mersin Tiyatro Derneğince düzenlenen etkinlikte, kentteki tiyatro toplulukları Mersin İdmanyurdu Meydanı'nda bir araya geldi.

Çeşitli kostümler giyerek alandan Mersin Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde Özgecan Aslan Barış Meydanı'na yürüyen topluluk üyeleri müzik eşliğinde eğlendi, çeşitli oyunlar oynadı.

Mersin Tiyatro Derneği Başkanı Mustafa Çavuş, güzel bir kutlama yaptıklarını belirterek, "27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun. Işıklar hiç sönmesin, alkışlar susmasın." dedi.

Kentte, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Dünya Tiyatro Günü kutlandı
Dünya Tiyatro Günü kutlandı
Dünya Tiyatro Günü kutlandı
Dünya Tiyatro Günü kutlandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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