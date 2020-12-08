Mersin'de "dur" ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan otomobilde 150 gram esrar ele geçirildi.
İl ve Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadelli Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobil, kovalamaca sonucu kısa sürede yakalandı.
Araçta arama yapan ekipler, 150 gram esrar buldu.
Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
- Kaynak: AA
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