Mersin'de "dur" ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

İl ve Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadelli Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.

Sağlık Bakanlığı: Karantina süresinin düşürülmesi uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldı

Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı

AK Partili isimden Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Sen cumhurbaşkanı adayı olursan ben de olacağım