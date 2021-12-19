Mersin'in Yenişehir ilçesinde, bir evin banyosundaki duş kabininin alüminyum çerçevesinin arka kısmındaki boşluğa sıkışan muhabbet kuşunu, itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy Mahallesi'ndeki yaşayan A.Y, banyodaki duş kabininin kenar kısımlarında bulunan alüminyum çerçevenin arkasındaki boşluğa giren muhabbet kuşunun, burada sıkıştığını gördü.
A.Y'nin yardım istediği itfaiye ekipleri, eve gelerek çalışma başlattı.
Ekipler, duş kabininin çevresini kaplayan alüminyumu kesti.
Bulunduğu yerden çıkarılan kuş, sahiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Duş kabininin metal çerçevesinin arka kısmına sıkışan muhabbet kuşu kurtarıldı - Son Dakika