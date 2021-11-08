Üye Girişi
14. Uluslararası Turunçgil Kongresi gelecek yıla ertelendi - Son Dakika

14. Uluslararası Turunçgil Kongresi gelecek yıla ertelendi

08.11.2021 16:42

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, Mersin'de bu yıl ilk kez düzenlenmesi planlanan 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi'nin gelecek yıla ertelendiğini bildirdi.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, Mersin'de bu yıl ilk kez düzenlenmesi planlanan 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi'nin gelecek yıla ertelendiğini bildirdi.

Kaçmaz, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, "Turunçgil Sektöründe Yeniden Yapılanma, Güçlü Bağlantılar ve İyi Bir Gelecek" temasıyla gerçekleştirilecek 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi'nin hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kongrenin ertelendiğini aktaran Kaçmaz, "Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar neticesinde, kongrenin 6-11 Kasım 2022 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı. İnşallah ülkemiz ve dünya daha büyük bir afet yaşamaz ve kongreyi gerçekleştirmiş oluruz." dedi.

Kaçmaz, kongreye 60'a yakın ülkenin katılım göstermesini beklediklerini ifade ederek, kongre sonrası kentte Uluslararası Narenciye Festivali'nin düzenleneceğini dile getirdi.

Mersin'in narenciye üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Kaçmaz, "Mersin en çok ürün ihraç eden illerin başında geliyor. Kent özelinde ve ülkemizde ilk kez büyük bir kongrenin yapılacak olması tüm dünyada ilgiyle karşılanıyor. Kongrenin bölgemizin ve ülkemizin tanıtımına çok büyük katkıları olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Kaçmaz, kongre kapsamında çeşitli sunum, gezi ve etkinliklerin düzenleneceğini sözlerine ekledi.

14. Uluslararası Turunçgil Kongresi gelecek yıla ertelendi
14. Uluslararası Turunçgil Kongresi gelecek yıla ertelendi
14. Uluslararası Turunçgil Kongresi gelecek yıla ertelendi
14. Uluslararası Turunçgil Kongresi gelecek yıla ertelendi
14. Uluslararası Turunçgil Kongresi gelecek yıla ertelendi

Kemal Kaçmaz, Mersin, Kongre, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi gelecek yıla ertelendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil 17:30 Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı 17:20 Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı Sarı-lacivertli takımda kriz önlenemiyor! Mesut ve Pereira arasında gerginlik 17:12 Sarı-lacivertli takımda kriz önlenemiyor! Mesut ve Pereira arasında gerginlik
Şampiyonluk oranlarındaki değişim kadar liste de şaşırttı 16:38 Şampiyonluk oranlarındaki değişim kadar liste de şaşırttı Hayvan sahibi, yeni doğan çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıyı görünce yetkilileri aradı 16:31 Hayvan sahibi, yeni doğan çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıyı görünce yetkilileri aradı Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar 16:01 Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar
Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi 15:51 Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi Fenomen Orkun Işıtmak'ın kreşteki videosu olay oldu! Tepkiler sonrası açıklama yaptı 15:11 Fenomen Orkun Işıtmak'ın kreşteki videosu olay oldu! Tepkiler sonrası açıklama yaptı

Son Dakika Haberleri
17:35 PSV-Galatasaray maçında yayının kesilmesine sebep olmuştu! Acun Ilıcalı'nın kanalına yasa dışı bahis cezası kesildi
17:30 Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil
17:28 517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor
17:20 Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı
17:12 Sarı-lacivertli takımda kriz önlenemiyor! Mesut ve Pereira arasında gerginlik
16:51 Son dakika! Altının gram fiyatı 571 lirayla rekor kırdı
16:50 Trabzonspor'da Bakasetas haftalarca forma giyemeyecek
16:38 Şampiyonluk oranlarındaki değişim kadar liste de şaşırttı
16:35 Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti
16:18 Barcelona'da başlayan Xavi dönemi taraftarı stada sürükledi
PSV-Galatasaray maçında yayının kesilmesine sebep olmuştu! Acun Ilıcalı'nın kanalına yasa dışı bahis cezası kesildi PSV-Galatasaray maçında yayının kesilmesine sebep olmuştu! Acun Ilıcalı'nın kanalına yasa dışı bahis cezası kesildi         
17:36
517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor 517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor         
17:29
Annesi ve kız kardeşini silahla rehin aldı! Kendisini eve kapatan şahıs güç bela ikna edildi Annesi ve kız kardeşini silahla rehin aldı! Kendisini eve kapatan şahıs güç bela ikna edildi         
17:17
Son dakika! Altının gram fiyatı 571 lirayla rekor kırdı Son dakika! Altının gram fiyatı 571 lirayla rekor kırdı         
16:51
Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti         
16:36
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Ana gündemde maddesi asgari ücret zammı ve artan gıda fiyatları Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Ana gündemde maddesi asgari ücret zammı ve artan gıda fiyatları         
16:10
Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı         
15:56
Son Dakika: Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili seçildi Son Dakika: Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili seçildi         
15:21
Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde         
15:01
İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi         
14:19
ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek         
14:11
Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor         
13:34
Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi         
12:11
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor         
10:18
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 17:46:15. #1.13#
SON DAKİKA: 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi gelecek yıla ertelendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement