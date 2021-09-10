Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda ilk eleme yarışları tamamlandı

Sporcular, yer, paralel bar, kulplu beygir, asimetrik paralel ve atlama masasında finale kalmak için performans sergiledi.

Tecrübe kazanmaları için yarışlara dahil edilen bazı ülkelerin sporcuları müsabakalarda sıralama dışı yarıştı.

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