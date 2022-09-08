Adreste yapılan aramada, paketler halinde 2 bin 700 kilogram sahte bandrollü tütün ve 1300 sahte bandrol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışma kapsamında bir tütün fabrikasına operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

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