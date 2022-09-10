Mersin'de kargo aracında 56 kilo 200 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de kargo aracında 56 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

10.09.2022 10:18
Mersin'de kargo aracında 56 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Mersin'de düzenlenen operasyonda, 5 farklı kargo paketinde 56 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Mersin'de düzenlenen operasyonda, 5 farklı kargo paketinde 56 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden kargoyla batıdaki şehirlere uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik takibin ardından bir kargo aracına operasyon düzenlendi.

Araçtaki aramalarda, 5 kargo paketinde toplam 56 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Kargoyu gönderen ve gerçek alıcılara yönelik operasyonel çalışma devam ediyor. ?????????????????????

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Kaynak: AA

Narkotik, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de kargo aracında 56 kilo 200 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de kargo aracında 56 kilo 200 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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