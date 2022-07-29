Mersin'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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Mersin'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

29.07.2022 10:39
Mersin'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

Mersin'de düzenlenen operasyonda fuhuşa aracılık ve insan ticareti yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de düzenlenen operasyonda fuhuşa aracılık ve insan ticareti yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mut ilçesinde faaliyet yürüten bir eğlence mekanında fuhuş, fuhuşa aracılık ve yer temin ederek insan ticareti yapan şüphelilerin olduğu tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli şahıslar ile işletmeyi takibe alan ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimliklerini belirledi. Eğlence mekanına operasyon düzenleyen ekipler, 4 şahsı gözaltına alırken, mağdur 7 kadını da kurtardı.

Yakalanan şahıslar işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN

YORUMLAR
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Kendisini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı Kendisini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

Jandarma, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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