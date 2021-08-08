Organizasyonu, Türkiye Cimnastik Federasyonu Genel Sekreteri Recep Şahin de takip etti.

Sporcular, gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlenen etapta dereceye girmek için performans sergiledi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Mersin 'de düzenlenen Parkur Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Gelişi olay olan Falcao'nun gidişi pek bir sönük kaldı! Fesih şartlarını görüşmek için masaya oturuyor