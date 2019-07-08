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Mersin'de Ebru Polat coşkusu

37 dakika önce

MERSİN'de sahne alan pop müzik şarkıcısı Ebru Polat, sahne performansıyla izleyicileri kendisine hayran bıraktı.

Mersin'de Ebru Polat coşkusu, System.String[]

MERSİN'de sahne alan pop müzik şarkıcısı Ebru Polat, sahne performansıyla izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Geçtiğimiz gün transparan elbisesiyle gündeme gelen Polat, konserinde giydiği cesur minisi için altına şort giyerek önlem aldığını söyledi.

Veran Hotel Beach Club'te sahne alan Ebru Polat, konserine 'Hazmedemeyenlere soda' şarkısıyla başladı. 'Hava çok sıcak', 'Madam' gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyleyen Polat, sahnede sergilediği dansları ve şovlarıyla izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Ebru Polat'a hayranları sevgi gösterisinde bulundu. Polat, sahne performansı ile dinleyicilerinden tam not alırken, alanı dolduranlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Giydiği mini kıyafetiyle dikkat çeken Ebru Polat, "Altımda tayt var, sıkıntı yok eteğim uçabilir. Zaten önde de kızlar var hiç zarar gelmez. Yerim de rahat mis gibi. Eteğim kalksa ne olur uçsa ne olur? Ama altıma yemin ediyorum tayt giydim. Tahmin ediyordum tepede olacağımı" dedi.

Daha sonra sevenleriyle dertleşen Polat, "Ben kime iyilik yaptıysam sırtımdan bıçaklandım" diye konuştu.

Konserin son bölümlerinde izleyenlerin kollarını havaya kaldırmasını isteyen şarkıcı, "Sağ kolunu kaldıran ve sevgilisi olanlara ömür boyu birlikte olmayı nasip et yarabbi. Sol kolunu kaldırana da tez vakitte bol para ver ya rabbim. Yolda yürürlerken kafalarına para düşsün o kadar şanslı olsunlar inşallah" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:49 Kaynak: DHA
Ebru Polat, Mersin, Magazin
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