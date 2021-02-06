Mersin'de ehliyetine el konulan kişi, başkasına ait sürücü belgesiyle araç kullanırken yakalandı - Son Dakika

Kontrolde, sürücünün alkollü araç kullanmaktan 2054'e kadar ehliyetine el konulduğu ve 2 suçtan arandığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motorize ekipler, şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Bekar bir anne olduğunu söyleyerek devleti dolandıran kadını, Facebook paylaşımı yaktı

Dolar hızla düşerken fiyatlar neden inmiyor? Uzmanlara göre bunun 3 nedeni var