Mersin'de ehliyetine el konulan kişi, başkasına ait sürücü belgesiyle araç kullanırken yakalandı - Son Dakika

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan kişi, başkasına ait sürücü belgesiyle minibüs kullanırken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motorize ekipler, şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.
Kontrolde, sürücünün alkollü araç kullanmaktan 2054'e kadar ehliyetine el konulduğu ve 2 suçtan arandığı belirlendi.
Üzerinden başkasına ait sürücü belgesi de çıkan zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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