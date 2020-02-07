Mersin'de ekipler sel ve taşkınlara karşı teyakkuzda - Son Dakika
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Mersin'de ekipler sel ve taşkınlara karşı teyakkuzda

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 2 gündür etkisini gösteren yağış ve fırtınaya karşı tüm ekipleriyle teyakkuza geçti.

Mersin'de ekipler sel ve taşkınlara karşı teyakkuzda, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 2 gündür etkisini gösteren yağış ve fırtınaya karşı tüm ekipleriyle teyakkuza geçti. Oluşturulan kriz masası ile gelen şikayetleri anında değerlendiren Büyükşehir ekipleri, yağışın etkisiyle su seviyesi yükselen ve taşan derelere müdahale ederek, oluşabilecek hasarları en aza indiriyor.


Yağış ve fırtınanın başladığı günden itibaren aralıksız çalışan itfaiye, fen işleri, yol yapım bakım ve onarım, park ve bahçeler ile muhtarlık işleri dairesi başkanlıklarına bağlı ekipler, dere taşkınlarına müdahale ederek, oluşabilecek yeni taşkınlara karşı önlemlerini alıyor. Erdemli ilçesinde Doğusandal Mahallesi'nde bulunan Müğlü yaylasında ve Sarıyer Mahallesi'nde dere taşkınına müdahale eden ekipler, Şahna, Koramşalı ile Fakı mahallelerinde kapanan yolları temizledi. Çalışmalar kapsamında Koramşalı Mahallesi Çerçili yolu, Gücüş Mahallesi ile Türbe Mahallesi arasındaki yol, Elbeyli Mahallesi yağda yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.


Silifke ilçesinde de sorun olan noktalara anında müdahale eden ekipler, Bükdeğirmeni, Yenibahçe ve İmamlı mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:45 Kaynak: İHA
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