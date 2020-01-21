Mersin'de ekmek arasında captagon bulundu - Son Dakika
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Mersin'de ekmek arasında captagon bulundu

6 saat önce

MERSİN'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, somun ekmeği arasına gizlenmiş 2 bin uyuşturucu hap captagon ele geçirildi.

Mersin'de ekmek arasında captagon bulundu, System.String[]

MERSİN'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, somun ekmeği arasına gizlenmiş 2 bin uyuşturucu hap captagon ele geçirildi. Suriye uyruklu Ş.H. gözaltına alındı.İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu Ş.H.'nin çok miktarda captagon olduğunu ve bu hapları satmaya çalıştığı istihbaratını aldı. Harekete geçen ekipler, Ş.H.'nin otomobilini, Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 2 somun ekmeği içerisine gizlenmiş, 2 bin adet captagon hap ele geçirildi. Ş.H. gözaltına alınarak, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğü bildirildi.


Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:38 Kaynak: DHA
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