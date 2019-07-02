Son Dakika Haberleri: Mersin'de el yazması İncil operasyonu
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Mersin'de el yazması İncil operasyonu

1 saat önce

MERSİN'de tarihi eser olduğu değerlendirilen kuzu derisi üzerine yazılı el yazması İncil, 2 resim ve kitap ele geçirdi.

Mersin'de el yazması İncil operasyonu, System.String[]
MERSİN'de tarihi eser olduğu değerlendirilen kuzu derisi üzerine yazılı el yazması İncil, 2 resim ve kitap ele geçirdi.
Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tece Seymenli Mahallesi'nde yabancı uyruklu kişilerin kaldığı bazı evlerde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen biri beyaz, diğeri kahverengi kuzu derisi üzerine çizilmiş ağaç üzerinde duran kuş motiflerinin yer aldığı 2 resim, dış kısmı metal üzerinde ahşap açma kulp bulunan ortasında haç işareti olan İncil ve etrafı kalıpla kapalı üzeri parlak kırmızı taşlarla süslü kitap ele geçirildi. Olayda, 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen zanlıların sorgusu sürüyor.


- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:22 Kaynak: DHA
Mersin, İncil, Güncel
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