Son Dakika Haberleri: Mersin'de Ele Geçirilen 615 Kilo Kokain, Türkiye'de En Büyük 2'nci Miktar

Mersin'de Ele Geçirilen 615 Kilo Kokain, Türkiye'de En Büyük 2'nci Miktar

37 dakika önce

MERSİN Limanı'na Ekvator'dan gelen gemide ele geçirilen 615 kilogram kokaini bulmak için, ekiplerin gemideki 428 konteyneri tek tek aradığı öğrenildi.

Mersin'de Ele Geçirilen 615 Kilo Kokain, Türkiye'de En Büyük 2'nci Miktar, System.String[]
MERSİN Limanı'na Ekvator'dan gelen gemide ele geçirilen 615 kilogram kokaini bulmak için, ekiplerin gemideki 428 konteyneri tek tek aradığı öğrenildi. Ele geçirilen kokain miktarının, Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en büyük 2'nci miktar olduğu bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde uyuşturucu kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 gün önce Ekvator'dan çıkış yapan bir gemiyi incelemeye aldı. Uyuşturucu taşındığı tespit edilen geminin limana giriş yapması ile harekete geçen 150 kişilik ekip, 428 konteyneri tek tek aradı. Narkotik arama köpeklerinin de katıldığı operasyonda, muz yüklü soğuk zincir konteynerin birinde kokain bulunduğu tespit edildi. Ekipler, bütün konteynerleri tek tek tarayıp, 530 paket halinde toplam 615 kilogram kokaini ele geçirdi.

Değeri yaklaşık 200 milyon TL olan kokaini teslim almaya gelen 4 kişi de gözaltına alındı. Ekiplerin başarılı çalışması ile ele geçirilen 615 kilogram kokainin, Kocaeli'de geçen yıl ele geçirilen 800 kilo kokainden sonra Türkiye'de bir seferde ele geçirilen en büyük 2'nci miktar olduğu açıklandı.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:40 Kaynak: DHA

Türkiye, Mersin, Güncel
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