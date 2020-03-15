Mersin'de ele geçirilen 91 kilo bozuk et imha edildi - Son Dakika
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Mersin'de ele geçirilen 91 kilo bozuk et imha edildi

6 saat önce

Mersin'de ele geçirilen 91 kilo bozuk et imha edildiMERSİN'de Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, menşei belirsiz 91 kilogram bozuk et ele geçirdi.

Mersin'de ele geçirilen 91 kilo bozuk et imha edildi

MERSİN'de Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, menşei belirsiz 91 kilogram bozuk et ele geçirdi. Etler yakılıp toprağa gömülerek imha edildi.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Hal Mahallesi'nde kurulan semt pazarında, satışa hazır, insan sağlığını tehdit edecek boyutta riskli olduğu anlaşılan menşei belli olmayan 91 kilogram bozuk et ele geçirdi.

Etlere el koyan zabıta ekipleri, kokmuş etleri pazara gelen vatandaşlara satmak isteyen bir kişi hakkında tutanak tutup yasal işlem başlattı. Ele geçirilen bozuk etler ise yerleşim yerlerinin uzağında bulunan kırsal bir alanda iş makinesiyle kazılan iki metre derinliğinde çukura konulup, üzerine benzin dökülerek yakıldı ardından da üzeri tekrar toprakla örtülerek imha edildi.

BAŞKAN GÜLTAK: EN KÜÇÜK ŞÜPHEDE HABER VERİN

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak; 'Vatandaşlarımıza satılmaya çalışılan bu etlere el koyan zabıtamız, menşei belli olmayan, bozulmuş ve kokmuş haldeki bu etlere el koyarak, satışa sunan kişi hakkında yasal işlem başlatmıştır. Toplum sağlığını tehdit eden, vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayanlara kesinlikle müsamaha gösteremeyiz. Halkımızdan isteğimiz, bu tür etlerden uzak durmaları, satışına tanık oldukları durumlarda zabıta ekiplerimize mutlaka haber vermeleridir. Zabıta Müdürlüğümüzün, halkımızın sağlığını korumak ve sürdürmek amacıyla kontrol ve denetimleri ilçemiz genelinde artarak devam edecektir' diye konuştu.

DAHA ÖNCE DE ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Akdeniz Zabıta ekipleri, geçen ay içinde de yine piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış, menşei belli olmayan 170 kilo bozuk et ele geçirmişti. Bozuk etler, yine benzinle yakılıp toprağa gömülerek imha edilirken, etlerin sahibi olduğu anlaşılan 2 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştı.

Mersin'de ele geçirilen 91 kilo bozuk et imha edildi

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Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:12 Kaynak: DHA
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