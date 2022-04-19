Mersin'de ele geçirilen kokainle ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de ele geçirilen kokainle ilgili 1 kişi tutuklandı

19.04.2022 13:49
Mersin'de ele geçirilen kokainle ilgili 1 kişi tutuklandı

Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir konteynerdeki muz kolileri içerisinde ele geçirilen 258 kilogram kokain ile ilgili gözaltına 4 kişiden 1'i, tutuklandı.

Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir konteynerdeki muz kolileri içerisinde ele geçirilen 258 kilogram kokain ile ilgili gözaltına 4 kişiden 1'i, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ekvador'dan temin edilen uyuşturucunun deniz yoluyla Mersin'e getirilerek buradan yurt içinde piyasaya sürülmek üzere sevk edileceği belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen yük gemisini takibe alan ekipler, gemiyi Ekvador'dan Mersin'e kadar izledi. Geminin limana ulaşması ve üstündeki konteynerleri antrepoya indirmesinin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, muz yüklü konteynerlerde arama yaptı. Yapılan aramada bir konteyner içerisindeki muz kolileri arasına gizlenmiş 258 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - MERSİN

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Jandarma, Ekvador, Kokain, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de ele geçirilen kokainle ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de ele geçirilen kokainle ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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