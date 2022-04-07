Mersin'de elektrik direğine çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de elektrik direğine çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı

07.04.2022 14:11
Mersin'de elektrik direğine çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde elektrik direğine çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde elektrik direğine çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 33 AGY 207 plakalı minibüsün sürücüsü, D-400 kara yolunda karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kontrolü kaybetti.

Minibüsün elektrik direğine çarptığı kazada yaralanan sürücü ve araçtaki 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mersin'de elektrik direğine çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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