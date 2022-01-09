Mersin'de elektrik direğine çarpan minibüsteki bir tarım işçisi yaralandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fevzi Kise idaresindeki 33 ARP 58 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, D-400 kara yolunda seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası refüjdeki elektrik direğine çarptı.
Kazada bir işçi hafif yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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