Mersin'de elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Mersin'in Akdeniz ilçesinde elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
K.G. idaresindeki 07 LK 623 plakalı motosiklet, Huzurkent Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, motosiklet sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaynak: AA
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