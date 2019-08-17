Mersin'de elektrik kesintisine karşı ağaçlar budanıyor
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, vatandaşların Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne dilekçe ile yaptıkları başvuruları değerlendirerek, kentin çeşitli mahallelerinde elektrik direklerine temas ederek tehlike oluşturan ağaçların...
Mersin Büyükşehir Belediyesi Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:22 Kaynak: İHA
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, vatandaşların Toroslar
Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne dilekçe ile yaptıkları başvuruları değerlendirerek, kentin çeşitli mahallelerinde elektrik direklerine temas ederek tehlike oluşturan ağaçların budamasını gerçekleştirdi.
Yaz aylarının gelmesi ile birlikte artan sıcaklıklar, elektrik dağıtımını sağlayan tellerin esnemesine neden oluyor. Esnek durumda olan elektrik dağıtım tellerine ağaç dallarının temas etmesi tehlikeli durumların oluşmasına ve enerji kesintilerine neden oluyor. Oluşabilecek elektrik kesintilerinin önüne geçmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokak ve caddelerde bulunan orta refüj ve kaldırım üzerindeki ağaçların budamasını gerçekleştirerek, tehlikeli durumların ve enerji kesintilerinin önüne geçiyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı budama ekipleri, kentin çeşitli noktalarında budama çalışmalarını yürüterek, hem enerji kesintileri ve maddi kayıpların önüne geçiyor hem de budama çalışmaları sonrasında ağaçların daha sağlıklı bir form almasını sağlıyor.
Son olarak Mersin'in Tarsus
ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, Muvaffak Uygur
Bulvarı ve Sait Polat
Bulvarı üzerindeki ağaçların budamasını gerçekleştiren ekipler, kentin çeşitli noktalarında çalışmalarına devam ediyor. Yapılan başvuru ve talepler doğrultusunda çalışmalar, tüm ilçelerde sürdürülüyor. - MERSİN
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