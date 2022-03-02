Mersin'de elektrik teli çaldıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de elektrik teli çaldıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı

02.03.2022 11:18
Mersin'de elektrik teli çaldıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı

Mersin Mut ilçesinde, elektrik teli çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Mut ilçesinde, elektrik teli çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Narlıdere Mahallesi Sertavul Yaylası'nda elektrik kesintisi yaşanması üzerine çalışma başlatıldı.

Bölgede devriye görevi yapan ekipler, şüphe üzerine durdurdukları araçta 500 metrelik elektrik teli ele geçirildi.

Ekipler, araçtaki 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlılar, jandarmadaki sorgusunda, Karaman'dan geldiklerini ve elektrik tellerini keserek çaldıklarını itiraf etti.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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Jandarma, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mersin'de elektrik teli çaldıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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