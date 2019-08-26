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Mersin'de elektrikli bisiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

11 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrikli bisikletin refüje çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Mersin'de elektrikli bisiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrikli bisikletin refüje çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Salih Sarı idaresindeki elektrikli bisiklet, Devlet Bahçeli Bulvarı'nda refüje çarptı.

Kazada sürücü ile Fırat Toprak yaralandı.

Ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi kaldırılan yaralılardan Sarı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Salih Sarı, Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:34 Kaynak: AA
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