Mersin'de elektrikli bisiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrikli bisikletin refüje çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:34 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrikli bisikletin refüje çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Salih Sarı idaresindeki elektrikli bisiklet, Devlet Bahçeli Bulvarı'nda refüje çarptı.
Kazada sürücü ile Fırat Toprak yaralandı.
Ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi kaldırılan yaralılardan Sarı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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