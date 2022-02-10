Mersin'de elektrikli bisikletlerin çalınması güvenlik kamerasında - Son Dakika

Mersin'de, ev ve iş yerlerinin önündeki 8 elektrikli bisikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mezitli, Akdeniz, Yenişehir ve Toroslar ilçesindeki ev ve iş yerlerinden çeşitli eşya ve 8 elektrikli bisikletin çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Ekipler, hırsızlık olaylarına karışan şüphelilerin M.A. ve Ö.K. olduğunu tespit etti.

Zanlılar, kaldıkları otele düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Bir suçtan aranma kaydı bulunduğu belirlenen M.A'nın, kardeşine ait kimliği kullandığı tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, zanlıların bazı ev ve iş yerlerinin önündeki elektrikli bisikletleri çalması güvenlik kamerasına görüntülerine yansıdı.