Mersin'de elektronik eşya kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Mersin'de elektronik eşya kaçakçılığı operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ve Jandarma ekiplerince, Mersin'de müşterek düzenlenen operasyonda, Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen toplam 10 milyon lira değerinde "kumandalı araç anahtarı" ele geçirildi.

Mersin'de elektronik eşya kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ve Jandarma ekiplerince, Mersin'de müşterek düzenlenen operasyonda, Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen toplam 10 milyon lira değerinde "kumandalı araç anahtarı" ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, gümrük muhafaza ekiplerince yapılan istihbarat ve saha çalışmalarında, bir firmanın Mersin'de elektronik eşya kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.

Şüpheli firma hakkında yürütülen araştırma derinleştirildiğinde, jandarma ekiplerince de aynı firma hakkında benzer bir çalışmanın yürütüldüğü öğrenildi.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Mersin İl Jandarma Komutanlığınca müşterek yürütülen çalışmalar neticesinde, firmanın faaliyet gösterdiği belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada çok sayıda koli içerisinde, Türkiye'ye yasadışı yollarla vergileri ödenmeksizin getirilen, toplam 178 bin 878 "kumandalı araç anahtarı" ele geçirildi. Operasyonda, 30 bin adet 20 farklı araç markasına ait taklit amblem de yakalandı.

Söz konusu araç anahtarlarının piyasa değerinin 10 milyon lira olduğu belirlendi.

Eşyalara el konulurken, Mersin Cumhuriyet Savcılığı nezdinde yürütülen soruşturma devam ediyor.

Jandarma, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 04:13 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mersin'de elektronik eşya kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika Ekonomi

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