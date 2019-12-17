Mersin'de emekli öğretmen dedesinden kalan evin bir bölümünü kütüphane oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Mersin'de emekli öğretmen dedesinden kalan evin bir bölümünü kütüphane oluşturdu - Son Dakika

Mersin'de emekli öğretmen dedesinden kalan evin bir bölümünü kütüphane oluşturdu

6 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Ayşe Erdeviren, dedesinden kalan iki katlı evin bir bölümünü kütüphaneye çevirdi.

Mersin'de emekli öğretmen dedesinden kalan evin bir bölümünü kütüphane oluşturdu, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Ayşe Erdeviren, dedesinden kalan iki katlı evin bir bölümünü kütüphaneye çevirdi.

Erdeviren, kendi aldığı kitapların yanı sıra yakın çevresinin bağışlarıyla Gökbelen Mahallesinde "Ayşe Öğretmen Kütüphanesi"ni kurdu. İlçede yaşayan vatandaşların sıklıkla uğradığı yer haline gelen kütüphanede haftanın belirli günlerinde kitap okuma saati de yapılıyor.

Yaklaşık bin 400 kitabın bulunduğu kütüphanenin müdavimleri arasında mahalle esnafı da bulunuyor.

Erdeviren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kütüphaneyi oluşturduğunu söyledi.

Kütüphaneyi bazı öğrencilerin ders çalışmak için kullandığına değinen Erdeviren, "Kütüphanede özellikle ders kitapları, sınavlara hazırlık kitapları, çeşitli romanlar, ansiklopediler ve çocuk hikayeleri bulunuyor. Öğrenciler gelip burada derslerine çalışabiliyor. Ben de onlara yardımcı oluyorum. Ödev yapıyoruz, kitap okuyoruz." diye konuştu.

Kütüphanenin müdavimlerinden Sultan Üredi ise ev ortamında oluşturulan kütüphanenin oldukça güzel olduğunu söyledi.

Kerim Şimşek de daha önce kitap okuma alışkanlığının olmadığını belirterek, "Ayşe öğretmen sayesinde kitap okumayı sevmeye başladım. Güzel bir düşünce. Bizlere katkısı oluyor." dedi.

Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:58 Kaynak: AA
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