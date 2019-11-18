Son Dakika Haberleri: Mersin'de emeklilere işitme tarama testi
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Mersin'de emeklilere işitme tarama testi

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İkinci Bahar Emekli Evi'ndeki emekliler için işitme tarama testi gerçekleştirdi.

Mersin'de emeklilere işitme tarama testi, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İkinci Bahar Emekli Evi'ndeki emekliler için işitme tarama testi gerçekleştirdi.


Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İşitme Cihazları odyometristi Serhat Salman, emeklilere kulak zarı muayenesi ve işitme tarama testi yaparak sonuçlarını kendilerine bildirdi. Hizmetin emekliler açısından önemli olduğuna değinen Salman, "Burada yaptığımız işlem, emeklilerimize işitme tarama testi ve kulak muayenesi. Bu işlemi hastanede yapmak, sıra almak, beklemek gerçekten çok zor oluyor. Burada beş dakikada bitirip, hastamıza bilgilendirmede bulunup, hastaneye yönlendiriyoruz. Belediyemizin sağlık alanındaki en güzel çalışmalarından bir tanesi" dedi.


"Hastaneye gitmiş olsaydım, bir günüm gitmiş olacaktı"


İşitme tarama testinden geçen ve 10 yıllık emekli olan Nilgün Sağ, sonuçlar doğrultusunda detaylı muayene olması gerektiğini belirterek, şunları söyledi: "Beni yaklaşık iki gün önce mesajla bilgilendirdiler. Bugün bu işitme tarama testinin yapılacağını, bizleri muayene edeceklerini öğrendim. Çok güzel bir hizmet. Burada bizi muayene ettiler. Sonucumu aldım. En azından sağlığımın nasıl olduğunu öğreniyorum. Eğer ben bir hastaneye gitmiş olsaydım, bir günüm gitmiş olacaktı. Burada 5 dakika içinde işlemlerimiz yapılmış oldu. Bir ücret de ödemiyoruz. Bu bize belediyemizin sunduğu bir hizmet. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Her iki kulağımda da işitme kaybı olduğunu öğrendim. Bu testten sonra bir doktora gidip, detaylı bir incelemeye gireceğim."


"Kulakları işitmeyen arkadaşlar vardı, hastaneye gidemiyorlardı"


Emekli Evi'ne yaklaşık 4 aydır gelen 72 yaşındaki Erol Kerte ise kulağında yüzde 30 oranında işitme kaybı olduğunu belirterek, "İşitme testine girdim, arkadaşlar iki kulağımı da inceledi. Her iki kulağımda da en hassas sesleri duyana kadar beni kontrol ettiler. Sonuç olarak, yüzde 30 bir kayıp var. '6 ay arayla kontrole gelirseniz daha iyi olur' dediler. Belediyenin iyi bir hizmeti oluyor. Kulakları işitmeyen arkadaşlar vardı, hastaneye gidemiyorlardı" diye konuştu. - MERSİN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:35 Kaynak: İHA
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