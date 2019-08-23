Son Dakika Haberleri: Mersin'de Emine Bulut cinayeti protestosu
Son Dakika Güncel Haber

Mersin'de Emine Bulut cinayeti protestosu

51 dakika önce

Mersin Kadın Platformu üyeleri, Kırıkkale'de eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki küçük kızının yanında vahşice öldürülen Emine Bulut cinayetini protesto etti.

Mersin'de Emine Bulut cinayeti protestosu, System.String[]

Mersin Kadın Platformu üyeleri, Kırıkkale'de eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki küçük kızının yanında vahşice öldürülen Emine Bulut cinayetini protesto etti.


GMK Bulvarı üzeri Forum Mersin ışıklarında bir araya gelen Mersin Kadın Platformu üyeleri, sloganlar atıp yürüyüş yaparak cinayeti protesto etti. Grup adına açıklama yapan Zübeyde Akpınar, "Bizler yaşamı istiyoruz. Emine Bulut hepimizin gözleri önünde öldü. Son sözü 'ölmek istemiyorum'du. Bir kadın katledilirken son sözü ölmek istemiyorum ise, bugün burada bu saatte Mersin'de yan yana gelmişsek ve dişlerimiz kenetli, yumruklarımız sıkılmışsa bu yan yana geliş bir öfke çığlığı olacak ve Emine Bulut'u öldüren düzen artık yerle bir olacaktır. Annelerinin başında çığlık atan küçük kız çocuklarına bir söz veriyoruz. Kadın erkek eşitliğinin sağlandığı, kadına yönelik şiddetin son bulduğu bir hayatı borçluyuz bu kız çocuklarına" dedi.


Artık bir kişi daha eksilmek istemediklerinin altını çizen Akpınar, "Ölmeyi değil, hayatı istiyoruz. Öfkemizle, isyanımızla, mücadelemizle cinayeti değil boşanmaları engellemeye çalışan kadın düşmanı politikalara karşı duracağız" dedi.


Konuşmaların ardından sloganlar atıp yürüyüş yapan kadınlar, cinayete tepkilerini dile getirdi. - MERSİN

Emine Bulut, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mağdur Boşanmış Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen, Emine Bulut'un katili Fedai Baran'ı cinayet sebebiyle kutladı
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Emine Bulut yorumu: Bizde anneler kutsaldır Beşiktaşlı taraftarlar Göztepe maçında "Kadına uzanan eller kırılsın" tezahüratında bulundu Cem Garipoğlu'nun babasının eski avukatı Metin Feyzioğlu Emine Bulut tweetiyle sosyal medyada büyük tepki gördü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 21:02:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de Emine Bulut cinayeti protestosu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]