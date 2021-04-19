Mersin'de emniyet kemeri takmayan ve telefonla konuşan 207 sürücüye para cezası kesildi - Son Dakika

Mersin'de, polis ekiplerince yapılan 3 günlük denetimlerde emniyet kemeri takmadığı ve telefonla konuştuğu tespit edilen 207 sürücüye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15-17 Nisan'da trafik kazalarını önlemek, sürücü ve yolcuların güvenliğini arttırmak amacıyla denetimler gerçekleştirdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 günlük uygulamasında 1069 araç kontrol edildi.

Kontrollerde, 163 araç sürücüsünün seyir halindeyken cep telefonuyla konuştuğu, 44 sürücünün ise emniyet kemeri takmadığı belirlendi. Kurallara uymayan 207 sürücüye para cezası verildi.

Ekipler, hız sınırına aşan 106, kırmızı ışık ihlali yapan 184 sürücüye de idari para cezası uyguladı.