Mersin'de emniyetken kan bağışı - Son Dakika

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve emniyet personeli, kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Kan Bağış Merkezince, Emniyet Müdürlüğünde kan bağış etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, İl Emniyet Müdürü Şahne'nin yanı sıra müdür yardımcıları, şube müdürleri ve memurlar, kan bağışında bulundu.

Şahne, gazetecilere, bağış kampanyasına katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Türk Kızılay'ın yaptığı görevi hepimiz biliyoruz. En acil hallerimizde, hastalarımız olduğunda yanımızdalar. Bugün İzmir'de enkaz kaldırma çalışmalarının yanındalar. Kan bağışıyla insanlarımıza destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm teşkilat mensuplarına da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kan Merkezi Müdürü Dr. Saltuk Buğra Özcanlı da Şahne ve teşkilat mensuplarına desteklerinden dolayı teşekkür ederek, kent merkezi ve ilçelerde düzenledikleri bağış etkinliklerinin verimli geçtiğini anlattı.