Mersin'de en çok atık toplayan okul ödüllendirilecek - Son Dakika
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Mersin'de en çok atık toplayan okul ödüllendirilecek

6 saat önce

Mersin'in Mezitli ilçesinde "Okullar Arası Geri Dönüştürülebilir Atık Toplama Yarışması" kapsamında en çok atık toplayan okullara ödül verilecek.

Mersin'de en çok atık toplayan okul ödüllendirilecek, System.String[]

Mersin'in Mezitli ilçesinde "Okullar Arası Geri Dönüştürülebilir Atık Toplama Yarışması" kapsamında en çok atık toplayan okullara ödül verilecek.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve kentte faaliyet gösteren bir firmanın iş birliğinde düzenlenen yarışmada, öğrencilerin topladığı atık malzemeler, geri dönüştürülerek ekonomiye katkı sağlanacak.

Mayıs ayına kadar devam edecek yarışmada, en çok kağıt, ambalaj, pet şişe ve pil gibi atıkları toplayan okullara tenis masası, renkli yazıcı, spor malzemesi hediye edilecek.

Ödüller, Çevre Haftası kapsamında düzenlenecek etkinlikte verilecek.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:44 Kaynak: AA
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