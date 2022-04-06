Mersin'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verildi - Son Dakika

Mersin'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, emniyet personeli, özel güvenlik görevlisi ve vatandaşlara 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anamur, Gülnar, Tarsus ve Toroslar ilçesinde emniyet personeli, özel güvenlik görevlisi ve çeşitli mahalle sakinlerinden oluşan bin 234 kişiye 'UYUMA' uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak, ' En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi verildi.

Eğitimlerde güçlü halkla ilişkiler, görünürlük ve farkındalık çalışmalarının geliştirilmesi, uyuşturucu kullanımı ve bağımlığı, aile içi iletişim, çocuk-ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda bilgi verildi. - MERSİN