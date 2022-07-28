Mersin'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi - Son Dakika
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Mersin'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi

28.07.2022 14:59
Mersin'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi

Mersin'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi verildi.

Mersin'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, güçlü halkla ilişkiler, görünürlük ve farkındalık çalışmalarının geliştirilmesi, uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve öneri konularında 24 oturumda 476 kişiye eğitim verildi.

Kurulan bilgilendirme stantlarında da broşür dağıtan ekipleri, "Uyuma" uygulaması hakkında da bilgilendirme yaptı. - MERSİN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi - Son Dakika
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