Mersin'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimleri sürüyor - Son Dakika
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Mersin'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimleri sürüyor

23.02.2022 13:16
Mersin'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimleri sürüyor

Mersin Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimlerinin hız kesmeden devam ettiği bildirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimlerinin hız kesmeden devam ettiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği görevlilerince yürütülen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında son olarak, Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 75 öğretmen ile Çavdarlı Mahallesi'nde 61, İbrişim Mahallesi'nde 33, Silifke Işıklı İlkokulu'nda 17, Işıklı Ortaokulu'nda 21 ve Silifke Kargı İlkokulu'nda 28 vatandaşa olmak üzere 235 kişiye eğitim verilirken, 'UYUMA' uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimlerde uyuşturucu kullanımı ve bağımlığı, aile içi iletişim, çocuk/ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konuların ele alındığı belirtildi. - MERSİN

Mersin'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimleri sürüyor
Mersin'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimleri sürüyor

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimleri sürüyor - Son Dakika


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