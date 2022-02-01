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Mersin'de "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" kapsamında eğitim verildi - Son Dakika

Mersin'de "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" kapsamında eğitim verildi

01.02.2022 12:21
Mersin'de "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" kapsamında eğitim verildi

Mersin polisi "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" kapsamında 303 kişiye eğitim verdi.

Mersin polisi "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" kapsamında 303 kişiye eğitim verdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri proje kapsamında eğitimlerini sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda, 303 kişiye uyuşturucu bağımlılığı, aile içi iletişim gibi konularında eğitim verdi.

Etkinliğe katılanlara Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) hakkında bilgilendirme yapıldı.

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Narkotik, Mersin, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de 'En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi' kapsamında eğitim verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" kapsamında eğitim verildi - Son Dakika
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