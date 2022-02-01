Mersin'de "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" kapsamında eğitim verildi - Son Dakika

Mersin polisi "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" kapsamında 303 kişiye eğitim verdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri proje kapsamında eğitimlerini sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda, 303 kişiye uyuşturucu bağımlılığı, aile içi iletişim gibi konularında eğitim verdi.
Etkinliğe katılanlara Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) hakkında bilgilendirme yapıldı.
Kaynak: AA
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