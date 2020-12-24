Mersin'de endüstriyel ağaçlandırma sahaları incelendi - Son Dakika

Mersin'de endüstriyel ağaçlandırma sahaları incelendi
24.12.2020 14:11
Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Mut Orman İşletme Müdürlüğü endüstriyel ağaçlandırma sahalarını inceledi.
Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Mut Orman İşletme Müdürlüğü endüstriyel ağaçlandırma sahalarını inceledi.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Akduman beraberinde Mut Orman İşletme Müdürü Necati Kulak ile Alaçam ve Kıravga Orman İşletme Şefliklerinde devam eden "Endüstriyel Ağaçlandırma Projesi" kapsamında sahalarda yapılan dikimleri kontrol etti.
Akduman ayrıca Alaçam Orman İşletme Şefliği'nde, 2021 yılı Endüstriyel Ağaçlandırma Programında bulunan damga ve verim yüzdesi tespit çalışmalarını da inceledi.???????
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