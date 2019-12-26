Mersin'de enerji kablosu hırsızlarına yönelik operasyonda 8 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de enerji kablosu hırsızlarına yönelik operasyonda 8 kişi tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de enerji kablosu hırsızlarına yönelik operasyonda 8 kişi tutuklandı

6 saat önce

Mersin'in Toroslar ilçesindeki bir firmadan yaklaşık 200 metre bakır enerji kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Mersin'de enerji kablosu hırsızlarına yönelik operasyonda 8 kişi tutuklandı, System.String[]

Mersin'in Toroslar ilçesindeki bir firmadan yaklaşık 200 metre bakır enerji kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, firmanın, Yavca Mahallesi'ndeki güneş enerjisi üretim şantiyesinde meydana gelen hırsızlık olayını Toroslar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aydınlattı.

Çalınan kabloları hurdacılara sattıkları iddia edilen 9 kişinin kimliğini tespit eden ekipler, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) eşliğinde çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Çalışmada yakalanan zanlılardan 8'i sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak
Tartıştığı eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti Sara krizi geçiren kişiye yardıma gelen şahsın yaptığı hareket, 'insanlık ölmüş' dedirtti! Başını yere vurduktan sonra ölen bankacının 3 gün sonra cesedi bulundu

Son Dakika Haberleri
20:41 Kırıkkale'de şiddetli rüzgar seralara zarar verdi - Son Dakika
20:37 Kuyumcuya çatıdan girmek isterken yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
20:37 Kastamonu tartıştığı eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti - Son Dakika
20:35 Edirne tarihi cephe gerisi hastanesi müze olacak - Son Dakika
20:35 Erzincan'da kuvvetli rüzgar çok sayıda çatı uçmasına neden oldu - Son Dakika
19:52 HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak - Son Dakika
19:23 Tartıştığı eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 20:43:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de enerji kablosu hırsızlarına yönelik operasyonda 8 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]