Son Dakika Haberleri: Mersin'de engelli çocuklar denizle buluştu
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Mersin'de engelli çocuklar denizle buluştu

43 dakika önce

Mersin'de, engelli çocuklar kendileri için düzenlenen etkinlikte denize girdi.

Mersin'de, engelli çocuklar kendileri için düzenlenen etkinlikte denize girdi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu ile Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV), engelli çocuklar için yüzme etkinliği düzenledi.
Erdemli ilçesindeki Kumkuyu plajında düzenlenen etkinlikte 35 çocuk denize girip, kumsalda oyunlar oynadı.
ZİÇEV Başkan Yardımcısı Müyesser Sancak, çocukların ilk kez denizle buluştuğunu belirterek, çocukların ve ailelerinin mutluluklarına ortak oldukları için memnuniyet duyduklarını söyledi.
Mersin'de engelli çocuklar denizle buluştu
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:01 Kaynak: AA
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel
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