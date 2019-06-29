Mersin'de engelli çocuklar denizle buluştu
43 dakika önce
Mersin'de, engelli çocuklar kendileri için düzenlenen etkinlikte denize girdi.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:01 Kaynak: AA
'de, engelli çocuklar kendileri için düzenlenen etkinlikte denize girdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi
Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu ile Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV), engelli çocuklar için yüzme etkinliği düzenledi. Erdemli
ilçesindeki Kumkuyu
plajında düzenlenen etkinlikte 35 çocuk denize girip, kumsalda oyunlar oynadı.
ZİÇEV Başkan Yardımcısı Müyesser Sancak, çocukların ilk kez denizle buluştuğunu belirterek, çocukların ve ailelerinin mutluluklarına ortak oldukları için memnuniyet duyduklarını söyledi.
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