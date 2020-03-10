Mersin'de engelli çocuklara "Atla Terapi" - Son Dakika
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Mersin'de engelli çocuklara "Atla Terapi"

7 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Jokey Kulübü iş birliğinde Adana Hipodromu'nda hayata geçirilen "Atla Terapi" uygulaması, engelli çocukların psiko-sosyal ve fiziksel gelişimine katkı sağlıyor .

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Jokey Kulübü iş birliğinde Adana Hipodromu'nda hayata geçirilen "Atla Terapi" uygulaması, engelli çocukların psiko-sosyal ve fiziksel gelişimine katkı sağlıyor .

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, engelli çocukların toplumsal yaşama daha kolay uyum sağlaması için "Atla Terapi" uygulaması başlatıldı.

Uzman fizyoterapist ve görevliler eşliğinde engelli çocuklara atlarla eğitim verilip onlara terapi yapılıyor.

Rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından çocukların, sosyalleşme ve iletişim becerilerinin yanı sıra nörolojik, fizyolojik ve psikolojik açıdan da gelişmeleri amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İmran Kaplan, eğitimlere yeni başlayan kızı Yağmur'un, söz konusu uygulamayı sevdiğini belirtti.

Salih Ziya Gezer de iki çocuğunun terapi uygulamasına katılarak duyu bütünleme eğitimi aldığını ifade etti.

Mersin'de engelli çocuklara Atla Terapi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Jokey Kulübü, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 05:27 Kaynak: AA
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