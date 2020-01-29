Mersin'de engelli iki kadına tekerlekli sandalye verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de engelli iki kadına tekerlekli sandalye verildi - Son Dakika

Mersin'de engelli iki kadına tekerlekli sandalye verildi

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesince, sağlık sorunları nedeniyle yürüyemeyen 2 kişiye tekerlekli sandalye desteğinde bulunuldu.

Mersin'de engelli iki kadına tekerlekli sandalye verildi, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesince, sağlık sorunları nedeniyle yürüyemeyen 2 kişiye tekerlekli sandalye desteğinde bulunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesi Tepeçaylak Mahallesi'nde yaşayan ve geçirdiği kazadan sonra yürümekte zorlanan 70 yaşındaki Nihal Yahya'ya sandalyesi ulaştırdı.

Tekerlekli sandalyelerden biri de Yenice Mahallesi'nde yaşayan ve sağlık sorunları nedeniyle yürüyemeyen 65 yaşındaki Fatma Alıcı'ya verildi.

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:34 Kaynak: AA
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