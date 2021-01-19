Mersin'de engelli öğrenciler için Mobil Rehberlik Araştırma Merkezi hizmete girdi - Son Dakika

Mersin'de engelli öğrenciler için Mobil Rehberlik Araştırma Merkezi hizmete girdi

19.01.2021 13:03
Mersin'de engelli öğrenciler için Mobil Rehberlik Araştırma Merkezi hizmete girdi, System.String[]

Mersin'in Erdemli İlçesi'nde, engelli öğrencilerin eğitimlerini aksatmadan alabilecekleri, salgın sürecinde evden çıkmadan teşhis ve tedavi hizmeti de alabilecekleri Mobil Rehberlik Araştırma Merkezi hizmete girdi.

Mersin'in Erdemli İlçesi'nde, engelli öğrencilerin eğitimlerini aksatmadan alabilecekleri, salgın sürecinde evden çıkmadan teşhis ve tedavi hizmeti de alabilecekleri Mobil Rehberlik Araştırma Merkezi hizmete girdi.

Erdemli Kaymakamlığı, Erdemli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak yürüttüğü projenin hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle engelli çocukların evden çıkamadıklarını, bu nedenle eğitim ve sağlık hizmetlerinden mahrum kaldıklarını söyledi.

Hazırlanan proje ile hem eğitim hem de sağlık hizmetlerinin engelli çocukların evlerine kadar götürülmesinin planlandığını dile getiren Tollu, "Şu anda kurduğumuz araçla, kurduğumuz sistemle birlikte salgın şartlarına uygun olarak, gençlerimiz nerede yaşıyorlarsa hizmeti onların ayağına götürerek devletimizin imkanlarından en güzel şekilde faydalanmalarını sağlıyoruz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük de, Mobil Rehberlik Araştırma Merkezi'nin orta ve ağır eğitim alan engelli öğrenciler için de hazırlandığını belirterek, hizmetin herkes için hayırlı olmasını diledi.

Hisarcık, Erdemli, Engelli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de engelli öğrenciler için Mobil Rehberlik Araştırma Merkezi hizmete girdi - Son Dakika


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