Mersin'de engelli taklidi yaptığı iddia edilen dilenciye para cezası - Son Dakika

Mersin'de engelli taklidi yaptığı iddia edilen dilenciye para cezası

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bacağına sargı bezi bağlayıp koltuk değneğiyle engelli taklidi yaparak dilendiği ileri sürülen kişiye 187 lira ceza kesildi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bacağına sargı bezi bağlayıp koltuk değneğiyle engelli taklidi yaparak dilendiği ileri sürülen kişiye 187 lira ceza kesildi. Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklama göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kuva-i Milliye Parkı çevresinde sol bacağı sarılı Lütfi D'yi (57) takibe aldı. Kontrol ve gözlemler sonucu bedensel engelli olmadığı belirlenen Lütfi D'nin, dilencilik yapmak için bacağını bezle sarıp koltuk değneği taşıdığı tespit edildi. Üzerinde, dilenerek elde ettiği sanılan 56 liraya el konulan Lütfi D'ye, ayrıca Kabahatler Kanunu kapsamında 187 lira ceza verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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